Михаил Ведерников поздравил юристов с профессиональным праздником

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил юристов Псковской области с профессиональным праздником - Днем юриста. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, глава региона отметил, что профессия юриста во все времена была почетна и уважаема.



- В поисках справедливости и законности, своей деятельностью вы вносите весомый вклад в сохранение политической и социальной стабильности в регионе и стране. От вашего профессионализма, честного отношения к своему делу зависит безупречное исполнение законов, защита прав и свобод граждан. Уверен, юристы Псковской области продолжат с честью исполнять свой долг, защищать интересы сограждан и внесут достойный вклад в укрепление государственности, - подчеркнул Михаил Ведерников.

