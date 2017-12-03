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Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина

03 Декабря 2017 - 10:50
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В апреле этого года мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы
Уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается Васильев Евгений Витальевич, 1985 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-служба УМВД России по Псковской области, в апреле 2017 года этот мужчина  был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Васильева Евгения Витальевича, просят обратиться  в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам:  (8-811-53) 5-27-94 или 02.
 
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