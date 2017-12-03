3 Декабря 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Псковичам напомнили об опасности сосулек

03 Декабря 2017 - 10:48
Главная → Хроника дня
Жителям советуют не стоять под карнизами зданий и держаться от стен на безопасном расстоянии
В связи с неустойчивым характером погода в ближайшие дни, частым переходом температуры через ноль и осадками в виде мокрого снега и дождя высока вероятность образования наледи и сосулек на крышах зданий.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, комитет по гражданской обороне, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации Пскова напоминает населению меры безопасности:
• прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на состояние обледенения;
• при движении вдоль зданий идите на безопасном расстоянии от стен (не ближе 3-4 метров); • не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки;
• по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения;
• при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.

Комитет ГО и ЧС муниципалитета призывает предприятия и организации всех форм собственности заблаговременно позаботиться о мерах по ликвидации сосулек на крышах зданий. В решении комиссии указано, что организациям по обслуживанию жилого фонда города необходимо обеспечить регулярный осмотр кровель зданий и принятие оперативных мер по огораживанию опасных участков с последующей уборкой сосулек и наледей, а также незамедлительно реагировать на сообщения граждан об угрозах, связанных с образованием сосулек и наледей. Кроме того, гражданам следует быть осмотрительными при гололедных явлениях, проявлять осторожность при перемещениях.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Молодежный кибер-фестиваль «Пробежка с чемпионом» в ПсковеПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»Торжественный вечер посвященный 100-летнему юбилею «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 29 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 6 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50