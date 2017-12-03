Псковичам напомнили об опасности сосулек

Жителям советуют не стоять под карнизами зданий и держаться от стен на безопасном расстоянии

В связи с неустойчивым характером погода в ближайшие дни, частым переходом температуры через ноль и осадками в виде мокрого снега и дождя высока вероятность образования наледи и сосулек на крышах зданий.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, комитет по гражданской обороне, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации Пскова напоминает населению меры безопасности:

• прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на состояние обледенения;

• при движении вдоль зданий идите на безопасном расстоянии от стен (не ближе 3-4 метров); • не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки;

• по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения;

• при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.



Комитет ГО и ЧС муниципалитета призывает предприятия и организации всех форм собственности заблаговременно позаботиться о мерах по ликвидации сосулек на крышах зданий. В решении комиссии указано, что организациям по обслуживанию жилого фонда города необходимо обеспечить регулярный осмотр кровель зданий и принятие оперативных мер по огораживанию опасных участков с последующей уборкой сосулек и наледей, а также незамедлительно реагировать на сообщения граждан об угрозах, связанных с образованием сосулек и наледей. Кроме того, гражданам следует быть осмотрительными при гололедных явлениях, проявлять осторожность при перемещениях.