В Псковском районе обнаружили снаряд времен войны

В обезвреживании взрывоопасного предмета принимали участие псковские спасатели

2 декабря спасательные подразделения Псковской области принимали участие в обезвреживании взрывоопасного предмета в Псковском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 10:50 в деревне Ершово был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Для обнаружения привлекалась группа поисково-спасательного отряда г. Пскова, 1 единица техники, 2 человека.



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.