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Полиция продолжает разыскивать пропавшую летом девушку

03 Декабря 2017 - 09:58
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Последний раз Наталью Цветкову видели 10 июня
ОМВД России по Псковскому району разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна, 1990 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД  России по  Псковской области, последний раз ее видели 10 июня текущего года  на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени  местонахождение  Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет,  рост 165 сантиметров, среднего телосложения,  волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые  туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н.А.Цветковой, просят  обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  (8-8112)  676-844,  676-874,  676-851,  676-872  или  02.
 
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