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В Псковской области ожидаются осадки в виде мокрого снега

03 Декабря 2017 - 00:42
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Столбик термометра не поднимется выше +2 градусов
3 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России. Температура по области: ночью -5…0, днем -3…+2 гр.С. Ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек. Атмосферное давление низкое. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.
 
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