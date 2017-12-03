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<div style="background-color:#FFF;color:#333;font-family:Arial,sans-serif;font-size:100%;overflow:hidden;padding:15px"><h2 style="border-bottom:3px solid #76A4D4;border-left:5px solid #76A4D4;margin:0;padding: 6px 10px 3px"><a href="http://pravdapskov.ru/" title="Псковская Правда" target="_blank" style="text-decoration:none"><img style="border:0" src="http://pravdapskov.ru/css/img/logo_s.png" alt=""/></a></h2><div style="font-size:11px;padding:0 0 8px;text-align:right;overflow:hidden"><div style="background-color:#F5F5F5;border-bottom:1px solid #C5C5C5;float:left;font-size:95%;padding:2px 12px 0">02 Декабря 2017</div></div><div style="margin:0 0 7px"><a style="color:#000;font-family:Georgia;font-size:17px;margin:0;text-decoration:none" href="http://pravdapskov.ru/news/29537">На Вокзальной в Великих Луках автомобиль сбил пешехода</a></div><a href="http://pravdapskov.ru/news/29537" style="color:#333;text-decoration:none;font-size:12px;font-weight:bold">Сегодня, в 17:05 в г. Великие Луки, на улице Вокзальная - автомобиль совершил наезд на пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека. О состоянии пешехода не сообщается. Телефон экстренного...</a></div><div style="clear:left"></div>