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Антимонопольная служба Псковской области проверит законность требований "Почты России"

02 Декабря 2017 - 15:01
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 Управление получило заявление по признакам нарушения антимонопольного законодательства Управлением Федеральной почтовой связи Псковской области – филиалом ФГУП «Почта России».

Согласно заявлению, филиал Почты России навязывает хозяйствующему субъекту невыгодные условия договора: требует представление списков почтовых отправлений в электронном виде с использованием специальной программы или посредством «Личного кабинета» на сайте "Почты России" в интернете. Ранее такие списки представлялись на бумажном носителе.

- В случае невыполнения новых требований, филиал Почты России предупредил своего клиента, что не примет почтовые отправления с 4 декабря 2017 г, т.е. на все про все 4 дня! - говорится в сообщении.  

Целью нововведения является, с позиции "Почты России", удобство во взаиморасчетах и возможность отслеживания доставки корреспонденции. При этом все отправители – юридические лица должны установить специальную программу, обучить специалистов, дополнительно взвесить каждый конверт, чтобы ввести данные в программу и еще приклеить на конверты штрих-коды, предварительно получив их в отделении почты. И при этом заплатить почте за услуги.

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» ФГУП «Почта России» является субъектом естественной монополии в сфере услуг общедоступной почтовой связи и на него распространяются требования антимонопольного законодательства.
- Управление намерено разобраться – правомерно ли поступает "Почта России". Ведь нововведение коснется большого круга клиентов – и органов власти, и бюджетных организаций и представителей бизнеса, для которых почтовые расходы и связанные с ними дополнительные расходы вырастут, - отметила руководитель управления Ольга Милонаец.
 
Комментарии: 1
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Комментарии

аксинья
02 Декабря 2017 - 17:32
так их так ......пусть знают почту россии что еще требуется 95 лямов......дурные примеры заразительны.......ах как охота......
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