Антимонопольная служба Псковской области проверит законность требований "Почты России"



Управление получило заявление по признакам нарушения антимонопольного законодательства Управлением Федеральной почтовой связи Псковской области – филиалом ФГУП «Почта России».



Согласно заявлению, филиал Почты России навязывает хозяйствующему субъекту невыгодные условия договора: требует представление списков почтовых отправлений в электронном виде с использованием специальной программы или посредством «Личного кабинета» на сайте "Почты России" в интернете. Ранее такие списки представлялись на бумажном носителе.



- В случае невыполнения новых требований, филиал Почты России предупредил своего клиента, что не примет почтовые отправления с 4 декабря 2017 г, т.е. на все про все 4 дня! - говорится в сообщении.



Целью нововведения является, с позиции "Почты России", удобство во взаиморасчетах и возможность отслеживания доставки корреспонденции. При этом все отправители – юридические лица должны установить специальную программу, обучить специалистов, дополнительно взвесить каждый конверт, чтобы ввести данные в программу и еще приклеить на конверты штрих-коды, предварительно получив их в отделении почты. И при этом заплатить почте за услуги.



В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» ФГУП «Почта России» является субъектом естественной монополии в сфере услуг общедоступной почтовой связи и на него распространяются требования антимонопольного законодательства.

- Управление намерено разобраться – правомерно ли поступает "Почта России". Ведь нововведение коснется большого круга клиентов – и органов власти, и бюджетных организаций и представителей бизнеса, для которых почтовые расходы и связанные с ними дополнительные расходы вырастут, - отметила руководитель управления Ольга Милонаец.

