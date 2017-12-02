За прошедшие сутки в Псковской области произошло 6 ДТП

За сутки на дорогах Пскова и Псковской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий.

Два ДТП произошло в Пскове: на улицах Инженерная и Западная, а также в Плюсском районе, на 10-м км автодороги Заполье-Гдов, в Псковском на 270 км трассы Р-23, в Порховском районе на 9-м км автодороги Порхов-Великие Луки.

Также ГУ МЧС России по Псковской области сообщает о двух техногенных пожарах в Себежском районе, в г.п. Идрица, д. Лужки и Писковичской волости Псковского района, д. Солоново.