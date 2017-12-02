Легковой автомобиль сбил пешехода в Пушкинских Горах



Сегодня, 2 декабря, в 08.25 произошло ДТП на ул. Ленина в п. Пушкинские Горы.



Как сообщили "Псковской правде" спасатели, легковой автомобиль сбил пешехода. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 6 человек.



О состоянии пешехода не сообщается.



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.