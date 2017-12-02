Все, что вы хотели, но боялись сказать о Псковском музее-заповеднике
02 Декабря 2017 - 10:35Главная → Хроника дня
Псковский музей-заповедник просит псковичей и жителей города оценить качество его услуг.
Свое мнение об этом учреждении культуры вы можете высказать, заполнив анкету на сайте музея. Ответив на несколько вопросов, вы сможете сделать работу Псковского музея-заповедника лучше.
Вас просят оценить уровень доступности и актуальности информации о деятельности музея, размещенной на его территории, высказаться насколько комфортно было в музее (гардероб, чистота помещений, места для сидения), оценить наличие дополнительных услуг в музее - магазин сувениров, кафе, отметить, насколько удобен график работы музея. Выскажитесь о качестве проведения экскурсий, разнообразии экспозиций и выставок.
Также посетителей музея просят оставить мнение о доступности музейной среды для маломобильных посетителей и инвалидов по зрению и слуху. Оцениваете удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми музеем, материально-техническое обеспечение музея, качество информации о деятельности музея на официальном сайте, социальных сетях, содержание полиграфических материалов.
Свое мнение об этом учреждении культуры вы можете высказать, заполнив анкету на сайте музея. Ответив на несколько вопросов, вы сможете сделать работу Псковского музея-заповедника лучше.
Вас просят оценить уровень доступности и актуальности информации о деятельности музея, размещенной на его территории, высказаться насколько комфортно было в музее (гардероб, чистота помещений, места для сидения), оценить наличие дополнительных услуг в музее - магазин сувениров, кафе, отметить, насколько удобен график работы музея. Выскажитесь о качестве проведения экскурсий, разнообразии экспозиций и выставок.
Также посетителей музея просят оставить мнение о доступности музейной среды для маломобильных посетителей и инвалидов по зрению и слуху. Оцениваете удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми музеем, материально-техническое обеспечение музея, качество информации о деятельности музея на официальном сайте, социальных сетях, содержание полиграфических материалов.
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