2 Декабря 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
-1 .. +1 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Все, что вы хотели, но боялись сказать о Псковском музее-заповеднике

02 Декабря 2017 - 10:35
Главная → Хроника дня
Псковский музей-заповедник просит псковичей и жителей города оценить качество его услуг.

Свое мнение об этом учреждении культуры  вы можете высказать, заполнив анкету на сайте музея. Ответив на несколько вопросов, вы сможете сделать работу Псковского музея-заповедника лучше.
 
 Вас просят оценить уровень доступности и актуальности информации о деятельности музея, размещенной на его территории,  высказаться насколько комфортно  было в музее (гардероб, чистота помещений, места для сидения), оценить наличие дополнительных услуг в музее  - магазин сувениров, кафе, отметить, насколько удобен график работы музея. Выскажитесь о качестве проведения экскурсий, разнообразии экспозиций и выставок.
Также посетителей музея просят оставить мнение о доступности музейной среды для маломобильных  посетителей и инвалидов по зрению и слуху.  Оцениваете  удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми музеем,  материально-техническое обеспечение музея, качество информации о деятельности музея на официальном сайте, социальных сетях,  содержание полиграфических материалов.

 
 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

«Пробежка с чемпионом» в ПсковеПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»Торжественный вечер посвященный 100-летнему юбилею «Псковской правды»Гости юбилейного вечера к 100-летию «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 29 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 6 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50