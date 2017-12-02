В Пскове стало светлее
02 Декабря 2017 - 09:58Главная → Хроника дня
В Пскове на 29 пешеходных переходах установили дополнительные фонари.
- Было установлено 58 опор освещения, на которых смонтированы светодиодные экономичные светильники, - сообщили в Управлении городского хозяйства Администрации города.
Дополнительное освещение, по мнению работников УГХ, повысит безопасность жителей и улучшит качество благоустройства территории города.
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