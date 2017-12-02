Обухом топора постучи по дверным проемам и оконным рамам

День памяти святого Авдия - одного из двенадцати малых библейских пророков, отмечается сегодня, 2 декабря.

Для русских людей Авдей или Авдий был защитником домашнего хозяйства и семейного благополучия, за что он получил прозвище Радетель. В день его именин наши предки защищали свой дом от нечисти, постучав обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам.

