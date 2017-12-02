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Обухом топора постучи по дверным проемам и оконным рамам

02 Декабря 2017 - 09:29
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День памяти святого Авдия - одного из двенадцати малых библейских пророков, отмечается сегодня, 2 декабря. 
 
Для русских людей Авдей или Авдий был защитником домашнего хозяйства и семейного благополучия, за что он получил прозвище Радетель. В день его именин наши предки защищали свой дом от нечисти, постучав обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам.   
 
-Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет, - говорили они и старались сидеть дома, рядом с теплой печкой и пить горячие напитки, чтобы не простудиться. Самым действенным и любимым был сбитень, приготовленный на меде и пряных травах.  
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