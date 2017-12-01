В Пскове названы темы сочинений для допуска к ЕГЭ

В Пскове 6 декабря учащиеся 11-х классов из 26 муниципальных общеобразовательных учреждений напишут итоговое сочинение, которое станет допуском к государственной итоговой аттестации 2018 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



В этот день выпускники всех российских школ сдадут аналогичный «предварительный экзамен». В данном мероприятии примет участие 1231 выпускник из Пскова. Время, отведенное для написания сочинения - 3 часа 55 минут. Темы итогового сочинения уже известны: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».



В процессе работы будет разрешено пользоваться орфографическими словарями. Как и на ЕГЭ под строгим запретом находятся средства связи и шпаргалки. Специальные бланки, на которых выпускники пишут сочинение, напечатаны в Центре оценки качества образования Псковской области. Каждый бланк записи имеет персональный штрих-код и индивидуальный номер.

В случае «незачета», по решению педагогического совета общеобразовательной организации обучающийся получит возможность исправить свой результат 7 февраля 2018 и 16 мая 2018.