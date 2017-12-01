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Пскович нашёл в мусорном контейнере чей-то карабин

01 Декабря 2017 - 14:11
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Вечером 30 ноября житель одного из домов на Рижском проспекте выносил мусор. И к своему удивлению, обнаружил в мусорном контейнере карабин известной фирмы «Ремингтон» в чехле. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина сообщил об этой находке в дежурную часть отдела полиции. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, а затем и следственно-оперативная группа полиции. Оружие изъято. По имеющимся сведениям, ранее этот карабин был утерян его владельцем, жителем областного центра.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проводимой проверки.
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