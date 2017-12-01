Как не стать жертвой падающих с крыш сосулек. Советы псковичам

Псковичам напоминают меры предосторожности в связи с образованием сосулек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



• прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на состояние обледенения;

• при движении вдоль зданий идите на безопасном расстоянии от стен (не ближе 3-4 метров);

• не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки;

• по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения;

• при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.



Кстати

Гражданам следует быть осмотрительными при гололедных явлениях, проявлять осторожность при перемещениях.