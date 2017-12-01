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Как не стать жертвой падающих с крыш сосулек. Советы псковичам

01 Декабря 2017 - 14:06
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Псковичам напоминают меры предосторожности в связи с образованием сосулек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

• прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на состояние обледенения;
• при движении вдоль зданий идите на безопасном расстоянии от стен (не ближе 3-4 метров);
• не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки;
• по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения;
• при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.
 

Кстати

Гражданам следует быть осмотрительными при гололедных явлениях, проявлять осторожность при перемещениях.

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