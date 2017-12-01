Михаил Ведерников и Юнус-Бек Евкуров подписали протокол о сотрудничестве

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров подписали протокол к соглашению между Республикой Ингушетия и Псковской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Церемония подписания документа состоялась в 1 декабря в Магасе в рамках 5-го форума средств массовой информации Северного Кавказа.



Рамочное соглашение о сотрудничестве Псковской области и Республики Ингушетии было подписано в 2010 году. Протокол подтверждает взаимную заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества, а также утверждает план совместных мероприятий по реализации соглашения между регионами.



«Дорожная карта» к соглашению включает мероприятия по обмену опытом по вопросам предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности, привлечения иностранных инвестиций, улучшению инвестиционного климата на территориях Псковской области и Республики Ингушетия, обмен информацией в сферах строительства, производства, экологии, здравоохранения, образования, развития малого и среднего предпринимательства, обращения с ТБО.



В рамках сотрудничества будут установлены взаимовыгодные связи между представителями бизнес-сообщества , средств массовой информации, врачами, учителями, творческими коллективами, туроператорами и другими специалистами различных отраслей.