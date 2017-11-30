Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
В четверг, 30 ноября, состоялось официальное открытие особой экономической зоны
Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил диплом первого резидента директору завода
Отдельно врио Губернатора поблагодарил Андрея Турчака и его команду за огромную работу и силы, которые они вложили создание особой экономической зоны «Моглино».
Сенатор от Псковской области Андрей Турчак в свою очередь поблагодарил инвесторов за то, что выполнили данное спикеру верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко обещание и завершили строительство в срок, о чем он ей с удовольствием сообщит.
Слова признательности
Заместитель Генерального консула Финляндии Лаури Пуллола отметил важность понимания руководством региона роли власти в развитии бизнеса и выразил надежду, что другие инвесторы также откроют для себя особую экономическую зону «Моглино» и придут на площадку.
По окончании выступлений участники торжественной церемонии закрыли первую банку краски, выпущенную на новом заводе, и оставили на ней свои автографы.
Напомним, компания
Перед началом церемонии гости осмотрели объект. Директор завода Веса Тукиайнен показал производственные цеха, складские помещения для хранения сырья и готовой продукции, а также лабораторию проверки качества выпускаемой продукции. Мощность завода составляет от 1,5 млн литров лакокрасочных материалов в год. Ассортимент насчитывает порядка 100 видов красок для антикоррозийной защиты металлических конструкций и бетона, а также промышленные напольные покрытия. Продукция используется в корабле- и судостроении, при строительстве мостов и трубопроводов.
В ходе осмотра предприятия Андрей Турчак и Михаил Ведерников пообщались с рабочими. Все сотрудники — местные жители, которые прошли конкурсный отбор и обучение в главном офисе компании
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