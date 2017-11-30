Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»

В четверг, 30 ноября, состоялось официальное открытие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» и запуск первого производства — лакокрасочного завода финской компании Nor-Maali . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил диплом первого резидента директору завода Nor-Maali Веса Тукиайнену. «Сегодня мы являемся участниками очень важного и по сути исторического события. На площадке особой экономической зоны открывается и начал выпуск своей продукции первый завод. Это современное, высоко технологичное производство, которое отвечает всем требованиям безопасности. Дороги, газ, собственный водозабор, таможенный пост — это все необходимо для того, чтобы полноценно развивать производство. Я уверен, что инвесторы по достоинству оценят преимущества этой площадки», — сказал он.

Отдельно врио Губернатора поблагодарил Андрея Турчака и его команду за огромную работу и силы, которые они вложили создание особой экономической зоны «Моглино».

Сенатор от Псковской области Андрей Турчак в свою очередь поблагодарил инвесторов за то, что выполнили данное спикеру верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко обещание и завершили строительство в срок, о чем он ей с удовольствием сообщит.

Слова признательности вице-спикер Андрей Турчак адресовал врио Губернатора Михаилу Ведерникову. «Он буквально перехватил эстафетную палочку, посещал площадку, общался с инвесторами и активно участвовал в развитии „Моглино“, понимая, что это налоги в бюджет, создание новых рабочих мест и развитие региона в целом. „Моглино“ стала плодом совместных усилий, когда власть создает условия для бизнеса, а бизнес разумно ими пользуется. Это детище, которое рождается на наших глазах», — заключил член Совета Федерации.

Заместитель Генерального консула Финляндии Лаури Пуллола отметил важность понимания руководством региона роли власти в развитии бизнеса и выразил надежду, что другие инвесторы также откроют для себя особую экономическую зону «Моглино» и придут на площадку.

По окончании выступлений участники торжественной церемонии закрыли первую банку краски, выпущенную на новом заводе, и оставили на ней свои автографы.

Напомним, компания Nor-Maali стала первым резидентом ОЭЗ «Моглино», который завершил строительство своего завода. Инвестиции в проект составили 400 млн рублей. Высокотехнологичное предприятие занимает площадь около 3,5 га, сейчас здесь трудятся 12 человек.

Перед началом церемонии гости осмотрели объект. Директор завода Веса Тукиайнен показал производственные цеха, складские помещения для хранения сырья и готовой продукции, а также лабораторию проверки качества выпускаемой продукции. Мощность завода составляет от 1,5 млн литров лакокрасочных материалов в год. Ассортимент насчитывает порядка 100 видов красок для антикоррозийной защиты металлических конструкций и бетона, а также промышленные напольные покрытия. Продукция используется в корабле- и судостроении, при строительстве мостов и трубопроводов.