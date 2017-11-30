Оксана Мельник: То, что создается своими руками, обретает частичку души

Текстильные куклы ручной работы можно будет приобрести на ярмарке «ART-ель»

Уже три года шьет текстильные куклы мастер Оксана Мельник. В них нашлось применение всем талантам и умениям рукодельницы: с самого детства она шила, вышивала, плела бисером, рисовала, вязала. Создает Оксаны Мельник и другие игрушки в самых разных техниках. Если куклы сшиты из ткани и расписаны вручную, одеты как маленькие модницы в яркие наряды, то забавные зверюшки: зайцы, мишки, коты или смешарики связаны крючком или сшиты из фетра.



Идея создавать игрушки пришла к Оксане, когда она находилась в декретном отпуске с третьим ребенком.



- Хотелось, чтоб у дочки была самая любимая игрушка, созданная мамиными руками, и мне это удалось, – рассказала кукольница. - Самая младшая дочь стала одним из главных экспертов моего творчества.



Как отмечает мастер, каждой игрушке она дарит душевное тепло и любовь и очень хочет, чтобы их почувствовали гости ярмарки – посетители ее стенда.



- Сейчас такие времена, когда в магазинах есть всё, но это «всё» не имеет души. А то, что создаётся своими руками, обретает частичку души, - считает мастерица. - Я надеюсь на то, что мои работы украсят чей-то интерьер или станут любимой игрушкой для малышей.



Несмотря на многочисленные домашние хлопоты, многодетная мама-рукодельница стремится развиваться в разных направлениях, чтобы воплотить в жизнь как можно больше идей, без которых, как известно, не может жить творческий человек.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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