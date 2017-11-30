Журналисты Псковской области принимают участие в работе Форума СМИ Северного Кавказа
30 Ноября 2017 - 11:56Главная → Хроника дня
Делегация журналистов Псковской области принимает участие в работе V Форума СМИ Северного Кавказа, который стартовал сегодня, 30 ноября в столице Ингушетии Магасе. Псковичи участвуют в Форуме по приглашению президента Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и организаторов мероприятия.
Участники Форума, который будет работать три дня, обсудят тренды развития и проблемы региональной прессы, специфику освещения этноконфессиональной тематики, эволюцию медиа, big data и цифровизацию СМИ. Запланирована серия экспертных дискуссий и круглых столов, в которых примут участие региональные и федеральные журналисты, эксперты.
1 декабря в работе Форума примет участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Напомним, он является одним из основателей традиции проведения Форума СМИ Северного Кавказа - в пору его работу заместителем полномочного представителя президента в СКФО.
«Это главное медийное событие Северо-Кавказского федерального округа, объединяющее журналистов, представителей власти, экспертного и делового сообщества, блогеров и активных пользователей социальных сетей», - рассказал Михаил Ведерников.
«На нынешнем форуме участники ещё больше смогут погрузиться в проблематику современных медиа, будут сообща искать эффективные решения. Тема важная не только для СМИ Северного Кавказа. Поэтому в нем принимают участие журналисты Псковской области», - отметил он.
Участники Форума, который будет работать три дня, обсудят тренды развития и проблемы региональной прессы, специфику освещения этноконфессиональной тематики, эволюцию медиа, big data и цифровизацию СМИ. Запланирована серия экспертных дискуссий и круглых столов, в которых примут участие региональные и федеральные журналисты, эксперты.
1 декабря в работе Форума примет участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Напомним, он является одним из основателей традиции проведения Форума СМИ Северного Кавказа - в пору его работу заместителем полномочного представителя президента в СКФО.
«Это главное медийное событие Северо-Кавказского федерального округа, объединяющее журналистов, представителей власти, экспертного и делового сообщества, блогеров и активных пользователей социальных сетей», - рассказал Михаил Ведерников.
«На нынешнем форуме участники ещё больше смогут погрузиться в проблематику современных медиа, будут сообща искать эффективные решения. Тема важная не только для СМИ Северного Кавказа. Поэтому в нем принимают участие журналисты Псковской области», - отметил он.
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Хроника дня
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