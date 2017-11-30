Компания ВТБ Страхование получила наивысший уровень надежности рейтингового агентства Эксперт РА

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой надежности компании «ВТБ Страхование» на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу – стабильный

Среди позитивных факторов аналитики агентства выделяют высокие значения коэффициентов текущей ликвидности, низкие значения коэффициента убыточности и низкую долю расходов на ведение дела. Позитивное влияние на рейтинг также оказывают высокая рентабельность активов, собственных средств и инвестированного капитала. Существенную поддержку рейтингу оказали значительный финансовый потенциал собственника компании – банка ВТБ, а также высокие место и доля страховщика на российском страховом рынке.



Активы компании характеризуются высоким уровнем надежности и ликвидности. Агентство также высоко оценивает надежность перестраховочной защиты компании. «Риски, не превышающие 1% от собственных средств, страховщик оставляет на собственном удержании, более крупные риски передаются в перестрахование посредством факультативных и облигаторных программ. При этом более 95% взносов, переданных в перестрахование за 9 месяцев 2017 года, приходится на компании с рейтингом RAEX (Эксперт РА) уровня ruA- и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств», – говорится в отчете рейтингового агентства.



Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней, страхованию финансовых рисков, страхованию имущества граждан. По данным Банка России, по итогам первого полугодия 2017 года компания ВТБ Страхование заняла 6-е место среди российских страховых компаний по величине взносов, 1-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней, 1-е место по страхованию финансовых рисков, 3-е место по страхованию прочего имущества граждан.

