В драмтеатре смонтирована фотовыставка к 100-летию «Псковской правды»
28 Ноября 2017 - 12:58Главная → Хроника дня → Псковской правде – 100 лет!
Снимки охватывают последние пять лет жизни региона
Гости торжественного собрания по случаю 100-летия «Псковской правды» станут посетителями выставки фотокорреспондента издания Андрея Степанова. Его работы украсили фойе драмтеатра, где во вторник, 28 ноября, состоится праздник по случаю юбилея «Псковской правды».
Работы охватывают последние пять лет жизни Псковской области (аналогичная выставка была подготовлена к 95-летию издания). Все фотографии сделаны в рамках редакционных заданий.
- Про каждую помню, - говорит Андрей Степанов. - К примеру, фотография экскаватора, ломающего общественную баню на ул. Гагарина. Просто шел мимо, увидел кадр, а потом фотография была опубликована.
Первый снимок Андрея Степанова был опубликован в «Псковской правде» летом 2005-го года – на следующий день после того, как он пришел в редакцию узнать, нельзя ли поработать внештатником за удостоверение. В то время Андрей Степанов занимался частными грузоперевозками, а фотография была увлечением.
- Появилась мысль, что хорошо было бы проходить за оцепления на мероприятиях. А когда делал вокзальные зарисовки, дважды посидел в «аквариуме» на железнодорожном вокзале, - вспоминает фотокорреспондент.
Главный редактор «Псковской правды» Владимир Иванович Васильев попросил потенциального внештатника принести подборку снимков.
- После этого сказали зайти завтра: «Оформим». Только потом я понял, почему немножко хитровато было сказано. Пришел утром к назначенному времени, мне вручили номер «Псковской правды», на первой полосе которой была одна из тех фотографий, что я принес в портфолио: первый теплый летний вечер, на набережной массово поставили кафе, Мирожка на фоне.
Работы охватывают последние пять лет жизни Псковской области (аналогичная выставка была подготовлена к 95-летию издания). Все фотографии сделаны в рамках редакционных заданий.
- Про каждую помню, - говорит Андрей Степанов. - К примеру, фотография экскаватора, ломающего общественную баню на ул. Гагарина. Просто шел мимо, увидел кадр, а потом фотография была опубликована.
Первый снимок Андрея Степанова был опубликован в «Псковской правде» летом 2005-го года – на следующий день после того, как он пришел в редакцию узнать, нельзя ли поработать внештатником за удостоверение. В то время Андрей Степанов занимался частными грузоперевозками, а фотография была увлечением.
- Появилась мысль, что хорошо было бы проходить за оцепления на мероприятиях. А когда делал вокзальные зарисовки, дважды посидел в «аквариуме» на железнодорожном вокзале, - вспоминает фотокорреспондент.
Главный редактор «Псковской правды» Владимир Иванович Васильев попросил потенциального внештатника принести подборку снимков.
- После этого сказали зайти завтра: «Оформим». Только потом я понял, почему немножко хитровато было сказано. Пришел утром к назначенному времени, мне вручили номер «Псковской правды», на первой полосе которой была одна из тех фотографий, что я принес в портфолио: первый теплый летний вечер, на набережной массово поставили кафе, Мирожка на фоне.
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