Александр Братчиков стал главой администрации Пскова

Депутаты Псковской городской Думы подвели итоги конкурса на пост главы администрации Пскова, сообщает корреспондент «Псковской правды». На сессии во вторник, 28 ноября, прошло тайное голосование по определению сити-менеджера. В бюллетени были внесены 7 фамилий претендентов.



По итогам голосования 14 голосов были отданы за Александра Братчикова, 11 - за Валерия Лесникова. Остальные кандидаты голоса не получили. В голосовании приняли участие все 25 избранных депутатов гордумы.



Прямо на сессии глава Пскова Иван Цецерский подписал с Александром Братчиковым контракт.

Предыдущий глава администрации города Игорь Калашников поблагодарил депутатов за совместную работу и пожелал новому сити-менеджеру успехов.