Александр Братчиков стал главой администрации Пскова
28 Ноября 2017 - 12:13Главная → Хроника дня
Депутаты Псковской городской Думы подвели итоги конкурса на пост главы администрации Пскова, сообщает корреспондент «Псковской правды». На сессии во вторник, 28 ноября, прошло тайное голосование по определению сити-менеджера. В бюллетени были внесены 7 фамилий претендентов.
По итогам голосования 14 голосов были отданы за Александра Братчикова, 11 - за Валерия Лесникова. Остальные кандидаты голоса не получили. В голосовании приняли участие все 25 избранных депутатов гордумы.
Прямо на сессии глава Пскова Иван Цецерский подписал с Александром Братчиковым контракт.
Предыдущий глава администрации города Игорь Калашников поблагодарил депутатов за совместную работу и пожелал новому сити-менеджеру успехов.
По итогам голосования 14 голосов были отданы за Александра Братчикова, 11 - за Валерия Лесникова. Остальные кандидаты голоса не получили. В голосовании приняли участие все 25 избранных депутатов гордумы.
Прямо на сессии глава Пскова Иван Цецерский подписал с Александром Братчиковым контракт.
Предыдущий глава администрации города Игорь Калашников поблагодарил депутатов за совместную работу и пожелал новому сити-менеджеру успехов.
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