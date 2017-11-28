Проездные билеты в Пскове теперь можно купить по банковской карте

Для комфорта пассажиров в городе работают две кассы

Месячные проездные билеты в Пскове теперь можно купить с помощью банковской карты. В кассах ГППО «Псковпассажиравтотранс» 27 ноября установлены терминалы для безналичной оплаты.



Касса на улице Л.Поземского, д.123 работает с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (обед с 12.00 до 13.00).



Касса на улице Коммунальной, д.77/1 работает с 8.00 до 21.00 без перерыва на обед.



Продажа городских месячных проездных билетов ведется с 25 по 10 число каждого месяца.



Телефон для справок: 8 (8112) 690-661.