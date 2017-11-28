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Проездные билеты в Пскове теперь можно купить по банковской карте

28 Ноября 2017 - 10:22
Главная → Хроника дня
Для комфорта пассажиров в городе работают две кассы

Месячные проездные билеты в Пскове теперь можно купить с помощью банковской карты. В кассах ГППО «Псковпассажиравтотранс» 27 ноября установлены терминалы для безналичной оплаты.

Касса на улице Л.Поземского, д.123 работает с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (обед с 12.00 до 13.00).

Касса на улице Коммунальной, д.77/1 работает с 8.00 до 21.00 без перерыва на обед.

Продажа городских месячных проездных билетов ведется с 25 по 10 число каждого месяца.

Телефон для справок: 8 (8112) 690-661.

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