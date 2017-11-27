​После встречи. Депутаты Псковской гордумы отметили открытость и осведомленность Михаила Ведерникова

По итогам встречи с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, которая прошла в понедельник, 27 ноября, депутаты Псковской городской Думы высказали оптимизм по дальнейшей совместной работе с администрацией региона.



Глава Пскова Иван Цецерский в беседе с "Псковской правдой" назвал встречу городского депутатского корпуса с главой региона "энергичной и открытой".





"Михаил Юрьевич вел диалог со всем корпусом муниципальных парламентариев, не деля нас по партийной принадлежности. Это говорит о желании видеть пользу для областного центра от каждого депутата, вне зависимости от фракции. Встреча стала площадкой для обозначения перед региональным уровнем власти тех вопросов, которые не могут быть решены без активного взаимодействия с администрацией области», - отметил он.



«С удовлетворением могу отметить, что, несмотря на небольшой срок пребывания на своем посту, Михаил Ведерников хорошо осведомлен о проблемах нашего муниципалитета, - заявила депутат гордумы от "Единой России" Любовь Николаева. По ее словам, глава региона сумел ответить на поставленные ей и ее коллегами вопросы.





С этим мнением согласен депутат-самовыдвиженец Сергей Колосов. «Видно, что человек с первого дня окунулся в проблематику местной повестки и ищет ответы на стоящие перед городом и регионом вопросы». При этом он поддерживает намерения Михаила Ведерникова продолжать встречи с городскими депутатами, в том числе в формате "один на один".





Необходимость регулярных встреч поддержал также депутат от ЛДПР Сергей Барабанов. «Было бы замечательно, если подобные встречи будут проходить как минимум один раз в квартал», - считает он.





«Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы, в том числе и наболевшие, острые, - заявила по итогам встречи представитель фракции "Справедливая Россия" в гордуме Юлия Пожидаева. - Хочу подчеркнуть, что Михаил Юрьевич не довлел над ситуацией, был открыт, что не может не импонировать».



Напомним, основными темами встречи главы региона Михаила Ведерникова и депутатов гордумы стали вопросы развития Пскова и проект бюджета-2018.