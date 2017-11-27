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Михаил Ведерников обсудил с депутатами Псковской гордумы вопросы развития города

27 Ноября 2017 - 21:48
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В понедельник, 27 ноября, врио губернатора Михаил Ведерников провел рабочую встречу с депутатами Псковской городской Думы. Участие в ней приняли также его заместители, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Это наша первая встреча и она проходит в преддверии принятия основного областного закона о бюджете Псковской области на 2018 год и плановый двухлетний период. Но кроме проекта бюджета предлагаю обсудить те проблемные вопросы, над которыми нам вместе с вами предстоит работать», — сказал Михаил Ведерников, призвав городских депутатов к честному и открытому диалогу.

Одним из первых был поднят вопрос ремонта дворов в областном центре. Депутат Олег Брячак отметил, что во время объезда ремонтируемых дворовых территорий врио губернатора показали благополучные объекты, тогда как в большинстве случаев подрядчики не справляются со своей работой.

Михаил Ведерников заметил, что посетил те дворы, где в обустройстве территории был применен комплексный подход: сделаны дворовые проезды, автостоянки, дорожки для пешеходов и детские площадки. Вместе с тем проблемные объекты врио Губернатора держит на контроле. «У меня не будет ошибочного мнения, что с дорогами и дворами в Пскове все хорошо. Огромное количество проблем обозначают общественники, люди в социальных сетях, на личных приемах. Я все это вижу, и моему возмущению нет предела, когда асфальт кладут в лужи. Что касается проблем с подрядчиками, то она характерна не только для дорожной сферы. Именно поэтому я акцентировал внимание своих заместителей на необходимости формировать реестр добросовестных подрядчиков, а условия конкурса составлять таким образом, чтобы подрядные организации брали на себя ответственность за свою работу», — подчеркнул он.

Тему ремонта дворов продолжил глава Пскова Иван Цецерский. Он выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего финансирования программы «Комфортная городская среда», в рамках которой Псков рассчитывает привлечь в 2018 году порядка 200 млн рублей. Михаил Ведерников заверил главу города, что средства для софинансирования программы заложены в областной бюджет 2018 и 2019 годов. Кроме того, в Министерство строительства РФ направлены предложения об увеличении финансирования для Псковской области, и глава региона выразил готовность прорабатывать этот вопрос в рамках своих рабочих поездок в Москву.

Депутат Любовь Николаева подняла вопрос финансирования образовательных организаций, а также улучшения их материально-технической базы, в частности, вопрос реконструкции пришкольных стадионов. Решение вопроса Михаил Ведерников видит в активном участии Пскова в федеральных программах, а также привлечении бизнеса. В качестве примера он привел договоренность со строительной фирмой, которая готова развивать сеть уличных спортивных площадок.

Наибольшую обеспокоенность у городских депутатов вызывает городская свалка и вопрос выбора площадки под новый полигон ТБО. Михаил Ведерников заверил собравшихся, что держит этот вопрос на контроле. «В настоящий момент мы рассматриваем несколько инвестиционных моделей и подыскиваем инвестора, который взял бы на себя определенные социальные обязательства. Мы просчитываем возможные риски и сделаем все, чтобы они были минимальными. И обязательно будем с вами советоваться при принятии окончательного решения», — сказал он.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов добавил, что действующая свалка будет закрыта 1 января 2018 года и в дальнейшем подлежит рекультивации. На переходный период произойдет перераспределение потоков мусора, который будет проходить сортировочный пункт и распределяться по девяти существующим полигонам Псковского региона.

В ходе разговора были также затронуты темы межбюджетных отношений, замещения коммерческих кредитов бюджетными, работы учреждений здравоохранения, обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения, ремонта дорог и другие.

Михаил Ведерников поблагодарил парламентариев за конструктивный разговор и сказал, что все озвученные сегодня просьбы и предложения будут дополнительно изучены и на их основе составлена «дорожная карта». «Повторю то же самое, что я сказал депутатам Псковского областного Собрания: двери моего кабинета открыты, если есть необходимость, я всегда найду возможность с вами встретиться», — сказал он и предложил сделать встречи с депутатским корпусом регулярными.

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