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Алексей Епифанов: Для меня процесс работы с деревом - это магия

27 Ноября 2017 - 16:41
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Деревянные игрушки и предметы интерьера смогут приобрести гости ярмарки «ART-ель»

С деревом, как с материалом для работы, Алексей познакомился, оказавшись на фабрике по производству садовой мебели. Работая там, обратил внимание, как много отходов образуется в процессе производства.


- Пришла мысль: «Вот было бы здорово не сжигать это, а что-то сделать ещё». И начал делать. Так как в отходы, как правило, отправляются небольшие фрагменты, начал с сувениров, игрушек, различных безделушек для декора.


Поначалу работал, что называется на коленках, но постепенно стал обзаводиться необходимым инструментом и оборудованием.

- Стало усложняться и то, что я делал - всегда хочется идти вперёд, развиваться, открывать для себя что-то новое. Очень хочется попробовать свои силы в создании интересной стильной мебели, а вершиной мастерства для себя считаю создание музыкальных инструментов - то, что не только прочно собрано и красиво выглядит, но ещё и прекрасно звучит. Это требует максимальной сосредоточенности на работе и высокого мастерства работы с деревом.


Но, чтобы Алексей не делал, максимальное внимание он уделяет окончательной шлифовке изделия.

- Это то, чем я горжусь и считаю одной из главных особенностей своих работ. Шлифовку всегда произвожу вручную, чтобы собственными пальцами ощущать, что не осталось никаких зазубрин и поверхность гладкая. Очень приятно слышать от покупателей, что мои работы приятно держать в руках и они очень гладкие и теплые.


К дереву у него особое отношение. Говорит, что оно не может быть пустым и молчаливым, привлекает внимание своей текстурой, игрой линий, точек, пятен, переходами цветов. А ещё дерево по-домашнему очень тёплый, уютный, благодарный материал.


- Для меня процесс работы с деревом - это магия. Удивительно наблюдать как кусок древесины или не строганная доска превращается в красивое изделие, прекрасную вещь.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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