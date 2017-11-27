Михаил Ведерников назначил заместителя по внутренней политике

Им стал Николай Цветков, возглавлявший Избирательную комиссию Псковской области последние восемь лет

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с Николаем Цветковым, в ходе которой информировал о решении назначить его заместителем губернатора Псковской области по внутренней политике. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.



«Рассчитываю, что в ближайшее время вы сосредоточите свою работу на обеспечении деятельности блока внутренней политики, также в вашу сферу будет входить обеспечение работы информационного блока. И, конечно, главная задача — подготовка к выборам Президента Российской Федерации. По работе в Избиркоме Вам это направление знакомо, но функционал теперь будет другой», — сказал Михаил Ведерников.



Николай Цветков в свою очередь поблагодарил врио главы региона за оказанное доверие, сказав, что все силы и опыт направит на выполнение поставленных задач.



Кстати

Николай Цветков работал в администрации Псковской области на различных должностях государственной службы с 2000 года.