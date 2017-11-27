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Елена Солоденко: Мои работы дарят людям радость и делают мир чуточку лучше

27 Ноября 2017 - 12:18
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Украшения из фоамирана можно будет купить на ярмарке «АRT-ель»

Из фоамирана делают брошки и колье, используют в оформлении интерьера и в свадебном декоре.


Мастер Елена Солоденко работает с фоамираном третий год.

Фоамиран – синтетический материал, который еще называют пластичной замшей или вспененной резиной. Продается в тонких листах разного цвета, из которых вырезаются заготовки для придания им всевозможных форм. В больших количествах его привозят из Ирана. 


- Летом 2014 года я отдыхала в Ессентуках, - рассказывает Елена. – Так как я оформляю бюджетные свадьбы для родных и знакомых, не смогла пройти на курорте мимо магазина с товарами для рукоделия. Увидела фоамиран, тогда я еще не знала, как он называется. Спросила, что это за бумажка такая. Потом села изучать информацию о нем в интернете. Мне как раз нужно было через месяц оформлять свадьбу. Сразу представила себе большие белые цветы!


Придать лепесткам нужную форму помогает нагревание заготовки, после чего лепесток застывает и держит необходимые объемы.


- Я люблю цветы, а фоамиран идеально подходит для их создания, - продолжает Елена. - Сам материал дает ощущение реалистичности и при этом широкий диапазон для творчества. Многие невесты предпочитают букеты из фоамирана живым цветам. Мои работы дарят людям радость и делают мир чуточку лучше.


В ближайших планах мастера освоить картины из фоамирана.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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