27 Ноября 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
0 .. +2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Сразу два эфира ГТРК «Псков» посвятила 100-летию «Псковской правды»

27 Ноября 2017 - 10:34
Главная → Хроника дня
Гостями теле- и радиоэфиров стали руководители газеты разных лет



20 ноября участниками прямого эфира на «Радио России» стали ветераны газеты Алексей Ронин и Тамар Карнаухова. В программе «Стартовая площадка» они рассказали радиослушателям, о чем можно было писать в 70-е годы прошлого века, о чем нельзя и по каким причинам.

В юбилейный для газеты год Алексей Абрамович и Тамара Михайловна уже успели поделиться на страницах газеты своими воспоминаниями о работе в «Псковской правде». Подробности читайте в материалах: «Алексей Ронин: Журналистам «Псковской правды» помогали секретные папки» и «Тамара Карнаухова: У каждого завода свой запах!».

Кстати, ведущим радиопередачи, посвященной ветеранам, был Анатолий Тиханов, который также в свое время возглавлял редакцию «Псковской правды».



23 ноября в студии телеканала «Россия 24» выступила врио главного редактора «Псковской правды» Юлия Шарипова. Благодаря телесюжету зрители узнали, чем «Псковская правда» держит читателя сегодня, и как отмечает 100-летний юбилей.

Отдельное внимание в беседе с ведущей Юлия Шарипова уделила ежегодной легкоатлетической эстафете, аудиоэкскурсиям, запущенным летом в городских автобусах, новому дизайну газеты и праздничной фотовыставке в драмтеатре.

Напомним, 9 ноября «Псковская правда» отметила 100-летний юбилей. Торжественный вечер, посвященный этому событию, состоится в драмтеатре 28 ноября.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Алёна Прокопьева выиграла конкурс «Мисс Псков 2017»В Пскове спасают часовню под мостомПамятник Кирову приводят в порядок«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзале
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 22 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 29 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50