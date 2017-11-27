Как найти забытые в автобусе вещи: справка для псковичей
27 Ноября 2017 - 09:36Главная → Хроника дня
Пассажиров призывают быть внимательнее во время поездки
Нередко пассажиры забывают в салоне автобуса личные вещи (зонтики, сумки, пакеты). Что делать, если это произошло и куда обращаться, «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Все обнаруженные в салоне автобуса вещи кондуктор или водитель сдают в диспетчерскую. Оставленное в городском автобусе, как правило, оказывается в Центральной диспетчерской службе на улице Рокоссовского, 1 или на вокзале.
Забытые вещи из пригородных, внутриобластных, междугородних автобусов, а также с последних в сутки рейсов городских автобусов Пскова, как правило, хранятся в Центральной диспетчерской службе на улице Л. Поземского, 123.
Если вы забыли вещи в автобусе – звоните по телефонам 55-81-37 (справочная на ул. Рокоссовского) или 690-639, 690-640.
Все обнаруженные в салоне автобуса вещи кондуктор или водитель сдают в диспетчерскую. Оставленное в городском автобусе, как правило, оказывается в Центральной диспетчерской службе на улице Рокоссовского, 1 или на вокзале.
Забытые вещи из пригородных, внутриобластных, междугородних автобусов, а также с последних в сутки рейсов городских автобусов Пскова, как правило, хранятся в Центральной диспетчерской службе на улице Л. Поземского, 123.
Если вы забыли вещи в автобусе – звоните по телефонам 55-81-37 (справочная на ул. Рокоссовского) или 690-639, 690-640.
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