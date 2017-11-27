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Наталья Ельцова: Из Пскова не с мечом, а с пряником

27 Ноября 2017 - 09:27
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Уникальные пряники на новогоднюю ярмарку подарков ручной работы «ART-ель» привезет из деревни Лухново Наталья Ельцова

Несколько лет она состоит в Клубе исторической реконструкции «Бор Хейм» (Псков). В нем много направлений: театр огня, историческая реконструкция, детская анимация, страйкбол, а также историческая кухня. Вместе с одноклубницами Наталья неоднократно занимала призовые места на российских и международных кулинарных конкурсах, посвященных воссозданию древних блюд и рецептов.


- Специально для тульского фестиваля мы выбрали старинный русский рецепт «Хлеба медового» - прародителя современного пряника, - рассказала «Псковской правде» мастер. – ВXIII веке это был очень дорогой десерт для княжеских пиров. С этого эксперимента и началось мое пряничное дело.


Сначала Наталья пекла пряники в качестве подарков для родственников и друзей, потом начали поступать первые заказы. Теперь она - хозяйка небольшого предприятия.


Пряники от Натальи Ельцовой - это авторская рецептура; 12 трав и специй, два вида муки; натуральный мед, составляющий половину теста; дубовые печатные формы, разнообразные начинки и ручное производство. На выбор заказчика более 40 печатных форм и более 20 видов начинок, а также всевозможные виды упаковки.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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