Любовь Жигалова: Вручную расписанные вещи могут стать новогодним оригинальным подарком
Все работы художника и дизайнера Любови Жигаловой – плод ее воображения. Как признается мастер, ее увлекает сам процесс создания новой работы, поиск идеи, цветового решения, выбор материала.
- Когда я придумываю новых персонажей, стараюсь создать для себя небольшую историю рисунка: чем мой герой увлекается, какой он по характеру. От этого легко отталкиваться и дальше всё идёт уже само собой, - рассказывает она.
В этом году мастер планирует порадовать покупателей акварельными работами – новыми открытками с рисунками:
- Создала целую серию новых новогодних рисунков! Будут и собачки! Тираж делаю ограниченный, так что надеюсь, все желающие успеют приобрести новые открытки.
Также Любовь начала расписывать спилы деревьев. Это техника сейчас очень популярна. Из них мастер создает магниты и подвески. По ее словам, такие вручную расписанные вещи могут стать оригинальным новогодним подарком.
- Я стараюсь прислушиваться к идеям и предложениям покупателей и придумывать актуальные сувениры и работы. Недавно освоила технику создания брошки-кабошона. Теперь можно не только приобрести открытки с моими иллюстрациями, но и красивую брошь, - отмечает она
Кроме того, художница создала коллекцию расписных брошей с милыми персонажами. Каждая работа занимают большое количество времени, но, по словам девушки, процесс создания увлекает настолько, что время пролетает незаметно.
На ярмарке «АРТ-Ель» мастер представит открытки с авторскими акварельными рисунками, а также много других интересных сувениров.
- Такие ярмарки очень приятны тем, что можно увидеть всех любителей ручного творчества, услышать от них приятные слова о проделанной работе и воодушевиться на создание новых!
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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