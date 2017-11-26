Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днем матери
26 Ноября 2017 - 11:00Главная → Хроника дня
Сегодня этот праздник отмечают по всей стране.
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником — Днем матери!
Быть хранительницей очага семьи — нелегкий и ответственный труд, требующий большой силы воли и самоотдачи. Вы делаете все, чтобы ваши дети росли здоровыми, успешными, образованными. Вместе с тем своим примером вы доказываете многим молодым семьям, что радость материнства, любовь детей и их успехи в жизни — это и есть настоящее счастье.
Искреннее желаю всем вам крепкого здоровья, личного и семейного благополучия!
Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников
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