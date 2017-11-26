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Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днем матери

26 Ноября 2017 - 11:00
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Сегодня этот праздник отмечают по всей стране.

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником — Днем матери!

Быть хранительницей очага семьи — нелегкий и ответственный труд, требующий большой силы воли и самоотдачи. Вы делаете все, чтобы ваши дети росли здоровыми, успешными, образованными. Вместе с тем своим примером вы доказываете многим молодым семьям, что радость материнства, любовь детей и их успехи в жизни — это и есть настоящее счастье.

Искреннее желаю всем вам крепкого здоровья, личного и семейного благополучия!

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников

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