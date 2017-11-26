Полиция разыскивает псковича, пропавшего в мае 2015 года
Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра Кадров Валерий Аркадьевич, 1969 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.
В мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме по улице Советской армии областного центра.
С тех пор В.А.Кадров на контакты с родственниками не выходит, И его местонахождение до настоящего времени не установлено.
Приметы: на вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.
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