Сегодня в Пскове обещают до + 6 и дождь

Прогноз погоды на 26 ноября.

Сегодня, 26 ноября, синоптики обещают до 6 градусов тепла и дождь. Вечером столбик термометра опустится до + 3. Такая неустойчивая погода с колебаниями атмосферного давления неблагоприятна для метеозависимых людей с сосудистыми нарушениями, напоминают медики. Повышенное атмосферное давление может негативно отразится на метеозависимых людях с неустойчивыми сосудистыми реакциями. У них возможны головные боли, скачки артериального давления, шум в ушах.