Вчера вечером в Усвятах и Новоржеве тушили пожары

Загорелись жилые дома.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в п. Усвяты, сообщает пресс-служба МЧС по Псковской области. В 19:26 25 ноября 2017 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: п. Усвяты, ул. Демченко. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. А в 19:45 25 ноября 2017 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Новоржевский район, Новоржевская волость, д. Климово. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.



Фото из архива МЧС