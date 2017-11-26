26 Ноября 2017
Псков
+4 .. +6 °C
Великие Луки
 ..  °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Вчера вечером в Усвятах и Новоржеве тушили пожары

26 Ноября 2017 - 08:45
Главная → Хроника дня
Загорелись жилые дома.

   Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в п. Усвяты, сообщает пресс-служба МЧС по Псковской области. В 19:26 25 ноября 2017 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: п. Усвяты, ул. Демченко. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. А в 19:45 25 ноября 2017 года поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Новоржевский район, Новоржевская  волость, д. Климово. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Фото из архива МЧС

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Финал конкурса Мисс Псков 2017В Пскове спасают часовню под мостомПамятник Кирову приводят в порядок«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзале
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 22 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 29 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50