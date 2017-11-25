Пропавший в Великих Луках Борис Мелентьев до сих пор не найден (ФОТО)
25 Ноября 2017 - 11:24Главная → Хроника дня
Поиски пенсионера ведутся уже более трех месяцев
В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины. По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года Мелентьев Борис Николаевич,1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. И до настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.
Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 89062231128 или 02.
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