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Пропавший в Великих Луках Борис Мелентьев до сих пор не найден (ФОТО)

25 Ноября 2017 - 11:24
Главная → Хроника дня
Поиски пенсионера ведутся уже более трех месяцев

В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины. По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года  Мелентьев Борис Николаевич,1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. И до настоящего времени местонахождение  пенсионера не установлено.


Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки  по телефонам: 89062231128 или 02.

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