Псковичам предложили написать географический диктант
Псков вновь присоединится к Международной образовательной акции «Географический диктант-2017». В этом году мероприятие пройдет в воскресенье, 26 ноября, на пяти региональных площадках.
Принять участие в диктанте сможет любой желающий. Для этого необходимо прийти на один из пунктов написания диктанта: факультет естественных наук, медицинского и психологического образования Псковского государственного университета (Псков, ул. Советская, д.21), в центр «Патриот» (Псков, ул. Пушкина,6). Кроме того площадки будут оборудованы в филиале ПсковГУ в Великих Луках (проспект Ленина, 24), в Великолукском лицее № 11 (проспект Ленина, 24), а также в средней школе города Новосокольники (ул. Тихмянова, 8).
Как сообщает региональный портал государственных органов географический диктант начнется в полдень. Текст диктанта по традиции составлен в трех вариантах для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. Он состоит из 30 видеовопросов, копии которых представлены также на бумажных носителях для каждого участника.
На написание диктанта отводится порядка 45 минут. Также в акции можно принять участие заочно на сайте dictant.rgo.ru в 14.00.
Ответы каждого участника анонимно по индивидуальным номерам будут проверяться в головном офисе РГО. Результаты будут известны 25 декабря. Максимально можно получить 100 баллов.
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