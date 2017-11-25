Александр Седунов: Для нас важна жизнь каждого человека и жизнь ребенка в особенности

Из-за гибели школьника в Псковской области пройдет серия родительских собраний

В администрации Псковской области состоялось экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних под председательством первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой. Члены комиссии обсудили вопросы обеспечения безопасности детей на территории региона в связи с недавней смертью ученика 8-го класса «Лицея экономики и основ предпринимательства № 10» города Пскова из-за отравления токсичными веществами.

Открывая заседание, Вера Емельянова подчеркнула, что обстоятельства произошедшего будут детально изучены со стороны всех ответственных структур. «Произошел чрезвычайный случай — мы потеряли несовершеннолетнего ребенка. Сегодня мы с вами должны разобраться в причинах происшествия, оценить правильность предпринятых действий и выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности наших детей и предотвратить подобные случаи впредь», — сказала она, обращаясь к членам комиссии.

Среди первоочередных мер, которые планируется предпринять, — провести единое родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи на тему детской безопасности с участием всех школ области.

Кроме того, в каждой школе будет проведена разъяснительная работа с детьми и их родителями о пагубном влиянии различных психотропных веществ на здоровье человека и важности здорового образа жизни с привлечением сотрудников правоохранительных органов и представителей различных общественных организаций.

«Очень важно, чтобы во всех школах состоялись такие собрания, и они были не для галочки. На них должны быть приглашены сотрудники полиции и представители общественных организаций. Для нас важна жизнь каждого человека и жизнь ребенка в особенности», — сказал начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Выяснением всех обстоятельств гибели школьника занимаются правоохранительные органы. По поручению врио губернатора Михаила Ведерникова Администрация области держит ход расследования на особом контроле.