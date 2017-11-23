Трое из десяти претендентов на пост главы администрации Пскова выбыли из борьбы

В четверг, 23 ноября, комиссия по проведению конкурса на пост главы администрации Пскова проводит этап работы с документами на соответствие кандидатов квалификационным требованиям и собеседования с претендентами.



На данный момент из борьбы за пост сити-менеджера выбыли три кандидата: двое - Сергей Лавриненко и Сергей Фёдоров не были допущены до второго этапа конкурса - собеседования, Дмитрий Таратынов свою кандидатуру снял.



Таким образом, осталось только семь претендентов: Вадим Петрухин, Валерий Лесников, Александр Братчиков, Иван Мешков, Виктор Яшин, Андрей Горюнов и Андрей Яковлев.



Сессия Псковской городской Думы, на которой депутаты определят главу администрации Пскова, пройдет 28 ноября.