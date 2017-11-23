Людмила Аксенова: Люблю смотреть, как нить приобретает изящество

Броши, серьги, интерьерыне цветы, воротнички и салфетки из кружева можно будет купить на выставке «АRT-ель»

Мастер Людмила Аксенова вязанием и вышивкой увлекается с детства, а вот псковичкой стала совсем недавно, а августе этого года переехала в наш город из Мурманска.





Людмила Аксенова.

- Сейчас я знакомлюсь с Псковом и псковичами, - говорит она. – В ярмарке буду участвовать впервые и поэтому очень волнуюсь! Будет интересно познакомиться с другими мастерами и посетителями. Надеюсь, что мои работы примут.



Людмила Аксенова творчеством увлекается давно. Пробовала и вязать, и вышивать. Занималась батиком, росписью по дереву и акварелью.



- Потребность что-то создавать существовала во мне, по-моему, всегда, - говорит Людмила Аксенова. - Мне нравится пробовать разные техники, сочетать их между собой. Завораживает процесс, когда из разных материалов создаётся готовое изделие. Последние лет десять занимаюсь в основном коклюшечным кружевоплетением, шёлковой флористикой в технике японской школы Tanjobana, фриволите и немного валянием из шерсти. Использую в работах только качественные материалы! Это японский бисер Miyki, нити производителей США и Франции, японские ткани и краски. И тем, кто начинает свой путь в творчестве, рекомендую использовать сразу качественные материалы!



Мастерица признается, что любит работать с кружевом, особенно с тонкими нитями.



- Чем тоньше нить, тем приятнее работать, - продолжает Людмила. – Люблю смотреть, как нить приобретает изящество. Планов у меня ещё много и я постоянно учусь у мастеров, у природы, у всего, что меня окружает.



Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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