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Гибель восьмиклассника расследуют в Пскове

23 Ноября 2017 - 12:20
Главная → Хроника дня
Пользователи соцсетей предполагают, что это было отравление
В Пскове 21 ноября погиб ученик 8-го класса «Лицея экономики и основ предпринимательства №10». Юношу обнаружили мертвым в жилом доме по улице Юбилейной.

Администрация школы, узнав о случившемся от правоохранительных органов, незамедлительно проинформировало Управление образования города, которое, в свою очередь, доложило о ситуации руководству Государственному управлению образования Псковской области. На данный момент известно, что будет проведено внутреннее расследование с участием сотрудников УО области и города, факт случившегося вынесен на рассмотрение региональной комиссии по делам несовершеннолетних.

Городское управление образования, администрация 10 школы приносят соболезнования семье погибшего подростка и надеются, что со стороны правоохранительных органов будет сделано все необходимое для расследования обстоятельств гибели юноши.

 

Кстати

В социальных сетях сообщают, что школьник погиб от отравления токсичным веществом.
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