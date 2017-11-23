Гибель восьмиклассника расследуют в Пскове

Пользователи соцсетей предполагают, что это было отравление

В Пскове 21 ноября погиб ученик 8-го класса «Лицея экономики и основ предпринимательства №10». Юношу обнаружили мертвым в жилом доме по улице Юбилейной.

Администрация школы, узнав о случившемся от правоохранительных органов, незамедлительно проинформировало Управление образования города, которое, в свою очередь, доложило о ситуации руководству Государственному управлению образования Псковской области. На данный момент известно, что будет проведено внутреннее расследование с участием сотрудников УО области и города, факт случившегося вынесен на рассмотрение региональной комиссии по делам несовершеннолетних.

Городское управление образования, администрация 10 школы приносят соболезнования семье погибшего подростка и надеются, что со стороны правоохранительных органов будет сделано все необходимое для расследования обстоятельств гибели юноши.

Кстати

В социальных сетях сообщают, что школьник погиб от отравления токсичным веществом.