Наталья Алексеева: Наше кредо – аккуратность

Изделия из льна с вышивкой можно будет приобрести на ярмарке «ART-ель».

Текстильная мастерская «Утро Полины» объединила женщин разных возрастов - молодых мам и пенсионерок. Они не хотят сидеть без дела и готовы возрождать традиции русского ткачества.



В творчестве мастерицы соединяют традиции и функциональность. Поэтому с льняной вышивкой появились сумки, косметички и пеналы.



- Наше кредо – аккуратность, - говорит мастерица Наталья Алексеева. – Очень часто приходится слышать вопрос: «Это машинная вышивка?». Конечно, нет. Каждая мастерица обладает опытом и мастерством, которые позволяют создать не только красивое, но и долговечное изделие. Мы знаем, как трудно освоить современному человеку правила ухода за натуральными тканями, поэтому все наши изделия требуют минимальной заботы со стороны владельца. Если изделие приходится часто стирать, ткань обработана так, чтобы она не села при стирке. Например, так мы делаем наволочки с вышивкой и кружевом. Если изделие будет часто попадать в непогоду, мы проводим специальную обработку ткани, и наши сумки не боятся ни дождя, ни снега. Наконец, если изделие соприкасается с другими вещами мы защищаем вышивку так, чтобы даже острые ручки и карандаши в пенале не задели нитки.



В каждый аксессуар мастерской «Утро Полины» заложена своя история, которая берет начало в русских, белорусских и латвийских традициях.





Мастера расскажут вам об узоре, о цвете, о нитках и ткани, и вы сможете выбрать то, что придется вам по вкусу.



Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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