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Автобусы из Пскова в Гверздонь поменяли свое расписание

23 Ноября 2017 - 10:09
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Изменения вступили в силу с 20 ноября

Расписания пригородных маршрутов №213 «Псков – Верхолино – Гверздонь» и №214 «Псков – Середка – Гверздонь» изменится. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

По пятницам в учебный период отменяются рейсы:

- маршрут 213, отправлением от Гверздони в 16,18 и прибытием в Псков в 17:40;
- маршрут № 213, отправлением от Пскова в 19:20 и прибытием в Гверздонь в 20:42;
- маршрут 214, отправлением из Гверздони в 16:25 и прибытием в Псков в 17:31.

Взамен вводится рейс маршрута № 213, отправлением из Гверздони в 16:25 и прибытием в Псков в 18:00.
По вторникам в учебный период вводится укороченный рейс маршрута № 214 «Середка – Псков (пл. Ленина)», отправлением от Середки в 9:00 и отправлением от Пскова, пл. Ленина в 13:00.

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