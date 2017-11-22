Инна Заверуха: Мыло может быть таким, как я захочу
Здесь с удивительно красивыми результатами своей работы вас познакомит Инна Заверуха. Мыловарением она занимается с 2010 года. Как и многие коллеги, начинала с декоративного мыла.
Инна Заверуха.
- Сама мысль о том, что мое мыло может быть таким, как я захочу, очень заинтересовала, - вспоминает Инна. – Приняла участие в мастер– классе и поняла: это действительно мое! Но по жизни я люблю все настоящее, натуральное, обязательно приносящее пользу.
Интерес к просто красивому мылу со временем пропал. А потом настал день, когда Инна вооружилась термометром, перчатками, маслами, щелочью и сварила свое первое натуральное мыло. К слову, варить его не так-то просто.
- Приходится работать со щелочью, и многие на это не решаются, - рассказывает мыловар. - Процесс волшебный. Результатов работы ждешь еще минимум четыре недели, пока мыло зреет.
Постепенно Инна полностью ушла от классики, где присутствует много химии. Сегодня ее мыло отличают натуральный состав, цвет, аромат и упаковка.
Мыловар принципиально почти не использует косметические отдушки, косметические красители и полиэтиленовые пакеты.
Нет в фирменном Иннином мыле и консервантов. А вот любви и заботы с избытком, ведь мыловар с трепетом относится ко всему процессу, начиная от составления рецепта, до нарезки и упаковки готового продукта.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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