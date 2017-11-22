Светлана Горшкова: Рукоделие - это возможность держать себя в тонусе

Новогодние композиции, свечи и подсвечники можно будет купить на ярмарке «ART-ель»

Светлана Горшкова много лет работает детским тренером. Говорит, что ей повезло, нелюбимой работы у нее никогда не было. Увлеклась творчеством после поездки на соревнования в Нойс (Германия).



- Моя немецкая приятельница привела меня на мастер-класс по изготовлению открыток ручной работы, - вспоминает Светлана. - И всё! Я «заболела». По приезду домой начала посещать мастер-классы псковских мастеров, пошла на курсы по вышивке лентой и батику, участвовала и продолжаю это делать, в онлайн конференциях.



Очень скоро дала себя знать педагогическая деятельность – появилось желание кого-нибудь (не важно - взрослого или ребёнка) и чему-нибудь интересному научить. Так родилась идея открыть собственную студию творчества, чтобы проводить мастер-классы. В жизни Светланы появилась «ИДЕЯ».



- Рукоделие - это возможность держать себя в тонусе, учиться чему- то новому и иметь возможность быть полезной. Проводя семейные занятия прямо на твоих глазах, дети и родители становятся ближе, начинают понимать друг друга. Ничто так не объединяет, как совместное творчество.





Светлану в ее увлечении поддерживают ее дочери.

- Екатерина любит флористику, букеты, композиции, как из живых цветов, так и из декоративных материалов. Декупаж ей нравится, потому что в этом виде творчества можно совершенствоваться бесконечно. С Катей мы почти всё время проводим в мастерской. Вторая дочь Полина занимается изготовлением папок для документов, фотоальбомов, шьёт и вышивает очень интересные броши и милые игрушки.



К ярмарке Светлана и дочери приготовили открытки, текстильные и вязаные, новогодние композиции, свечи и подсвечники и другие не менее интересные работы.



Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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