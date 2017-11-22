Внушительная скидка на жильё ждет псковичей на празднике 2 декабря
2 декабря псковичам предоставят возможность купить жилье со скидкой до 250 тысяч рублей. В этот день в Пскове состоится масштабное мероприятие под названием «Общегородской день новостроек». Пройдёт он в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».
Участников ожидает обширная программа: подбор недвижимости от ведущих застройщиков города, консультации банков-партнеров, розыгрыш призов, выступления артистов.
Выбрать квартиру можно будет практически в любой части Пскова: на Запсковье, в Центре, Завеличье, Дальнем Завеличье.
В атриуме соберутся не только представители компаний, которые предлагают псковичам 70 % рынка новостроек, но и специалисты, с помощью которых покупка недвижимости минимизирует удар по бюджету – консультанты банков-партнёров.
Справка
Запись на мероприятие проводится по телефону (8112) 702-042. «Общегородской день новостроек» начнётся 2 декабря в 11 часов утра.
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