Внушительная скидка на жильё ждет псковичей на празднике 2 декабря

Участие в мероприятии бесплатное

2 декабря псковичам предоставят возможность купить жилье со скидкой до 250 тысяч рублей. В этот день в Пскове состоится масштабное мероприятие под названием «Общегородской день новостроек». Пройдёт он в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».



Участников ожидает обширная программа: подбор недвижимости от ведущих застройщиков города, консультации банков-партнеров, розыгрыш призов, выступления артистов.





Выбрать квартиру можно будет практически в любой части Пскова: на Запсковье, в Центре, Завеличье, Дальнем Завеличье.



В атриуме соберутся не только представители компаний, которые предлагают псковичам 70 % рынка новостроек, но и специалисты, с помощью которых покупка недвижимости минимизирует удар по бюджету – консультанты банков-партнёров.



Справка

Запись на мероприятие проводится по телефону (8112) 702-042. «Общегородской день новостроек» начнётся 2 декабря в 11 часов утра.