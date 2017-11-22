Сестры Ильины: Нас вдохновляет, что наши изделия могут принести людям радость и уют

Магниты из холодного фарфора, расписанные вручную, увидят гости ярмарки «ART-ель»

Марина Смирнова и ее дочери Елена и Анна – настоящая творческая семья. Вместе они шьют игрушки, мастерят открытки, придумывают всевозможные композиции для интерьера.





Елена и Анна Смирновы.

- Мы можем с уверенностью сказать, что наши работы отличаются неким «европейским» шармом, будь то игрушки или открытки. Нас вдохновляет осознание того, что наши изделия могут принести людям радость и уют, - рассказывают Елена и Анна.



Творчеством сестры занимаются с самого детства.



- Всему, что мы умеем, нас научила мама, - говорят они.- Будучи школьниками, участвовали в городских и областных выставках изделий ручной работы, занимая призовые места. Мы пробовали заниматься разными видами творчества и многими занимаемся до сих пор, так и не выбрав для себя одно конкретное направление, поскольку можем проявить себя во многих видах hand-made.



Сейчас именно дочери, по словам Марины, выполняют большую часть работы.

- Я уже меньше участвую во всех этих процессах. У нас целый конвейер: один начинает, второй продолжает, третий заканчивает. Даже не знаю, что нам нравится делать больше всего. Когда все получается - все нравится делать! И мы стараемся, чтобы наши работы были приятны людям, приносили радость.



К новогодней ярмарке Марина и ее дочери подготовили мягкие игрушки - плюшевых собак - символ наступающего года, новые композиции для украшения интерьера. А также магниты из холодного фарфора, расписанные вручную с новогодней тематикой, которые никого не оставят равнодушными.





- Каждый член семьи внес свой вклад в создание сувениров, воплощая различные идеи и создавая разнообразный ассортимент для того, чтобы каждый нашел подарок по своему вкусу.



Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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