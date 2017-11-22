Самые меткие стрелки учатся в псковской школе №2
22 Ноября 2017 - 12:11Главная → Хроника дня
В соревнованиях участвовали девочки и мальчики
Стали известны итоги Первенства города по пулевой стрельбе среди школьников 1999 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В результате командных соревнований среди муниципальных образовательных учреждений призовые места заняли:
1 место - МБОУ СОШ №2.
2 место - МБОУ Лицей №4 «Многопрофильный».
3 место - МБОУ СОШ №23.
В личном первенстве призовые места распределились среди воспитанников Центра «Патриот», Псковского областного стрелково-спортивного центра (ПОССЦ), средних общеобразовательных школ №№ 2, 12.
Кстати
Соревнования посвятили присвоению Пскову почетного звания Российской Федерации «Город воинской Славы».
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