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Самые меткие стрелки учатся в псковской школе №2

22 Ноября 2017 - 12:11
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В соревнованиях участвовали девочки и мальчики

Стали известны итоги Первенства города по пулевой стрельбе среди школьников 1999 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В результате командных соревнований среди муниципальных образовательных учреждений призовые места заняли:

1 место - МБОУ СОШ №2.
2 место - МБОУ Лицей №4 «Многопрофильный».
3 место - МБОУ СОШ №23.

В личном первенстве призовые места распределились среди воспитанников Центра «Патриот», Псковского областного стрелково-спортивного центра (ПОССЦ), средних общеобразовательных школ №№ 2, 12.
 

Кстати

Соревнования посвятили присвоению Пскову почетного звания Российской Федерации «Город воинской Славы».

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